Virton trekt stevig van leer: "Cultuur van duistere zaakjes bij KBVB"

Virton, afgelopen seizoen actief in 1B, greep onlangs naast een proflicentie en leeft sindsdien op voet van oorlog met de voetbalinstanties.

Nadat de club ook voor het BAS geen licentie gekregen had, trokken de Luxemburgers naar de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. De KBVB kreeg dan weer een schadeclaim van 15 miljoen euro in de bus. Bovendien diende Virton ook een klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit BMA.

In een persbericht op de website van de club trekken de Luxemburgers flink van leer tegen de KBVB. "Alle klachten bij de BMA hebben gemeen dat ze handelen over een structurele belangenvermenging bij de KBVB, waar een cultuur van duistere zaakjes heerst", klinkt het scherp.

Net als Antwerp stelt ook Virton de dubbele rol van Mehdi Bayat - voorzitter van Charleroi én bondspreses - in vraag. "We willen erop wijzen dat het bij de meeste federaties verboden is dat een bondsvoorzitter ook banden heeft met een club", zegt Virton.

"In België is de voorzitter van Charleroi ook de voorzitter van de voetbalbond, lid van de Pro League én de broer van de machtigste voetbalmakelaar van het land, die in praktijk de touwtjes in handen heeft bij Charleroi, hoewel het verboden is dat een makelaar banden heeft met een club."

Daarnaast klaagt Virton ook dat de club vorige week "vanuit het niets" onder voorlopig bewind geplaatst werd. "Dat bevel werd uitgevaardigd door magistraat Arnaud Bouvier. Uit ons onderzoek is gebleken dat meneer Bouvier een functie heeft bij het parket van de ACFF, de Franstalige afdeling van de KBVB."

"Ook bij de voorlopige bewindvoerders zijn er banden met de voetbalbond. Wij zullen er alles aan doen dat deze zaken niet zonder gevolg blijven."