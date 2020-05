Victor Campenaerts lost testdata: "Je kan sneller dan ooit rijden"

Terug naar donderdag 21/05: Campenaerts knalt 20 minuten in de Ardennen

FTP-test na "basecamp everest"

FTP staat voor Functional Threshold Power. In mensentaal: het maximale vermogen (drempelvermogen) of wattage dat je gedurende een bepaalde periode - meestal een uur, in dit geval 20 minuten - kunt volhouden.

Campenaerts vulde de lockdownperiode in met een wekenlange simulatie van een hoogtestage (aangepaste trainingen, slapen in hoogtetent, ...) en trok vorige week naar de Ardennen voor zijn FTP-test.

U kon het al raden: het gevecht van 20 minuten met hardrijder Victor Campenaerts was geen folietje uit de koker van de werelduurrecordhouder, maar was een testrit.

Het programma van Campenaerts de voorbije weken:

De positieve en negatieve punten van het gevolgde protocol:

Riis ziet dat het goed was: "Je hebt nog marge"

"Als we weer beginnen te koersen en als we de juiste voorbereiding gebruiken, dan geloof ik dat je sneller dan ooit kunt zijn", richtte Riis zich tot de blinkende oogjes van Campenaerts.

"Je hebt je goed voorbereid op deze test, maar niet als een gek. En dat heeft je al op dit niveau gebracht. Dat vertelt me dat er potentieel is voor de toekomst."

Ook ploegbaas Bjarne Riis - door Campenaerts geïntroduceerd als "big boss" - was in zijn nopjes. "Indrukwekkend", zei de Deen meermaals.

Je hebt je goed voorbereid op deze test, maar niet als een gek. En dat heeft je al op dit niveau gebracht. Dat vertelt me dat er potentieel is voor de toekomst.

Verbrugghe geeft stand van zaken over EK en WK

"En wat het WK betreft zijn de laatste berichten fiftyfifty voor de datum en locatie in Zwitersland. Het WK kan nog opschuiven naar november in het Midden-Oosten."

Bondscoach legt uit wat zijn keuze voor de Spelen zal bepalen

Dat zijn zorgen voor 2020, maar ook 2021 loert al om de hoek. Campenaerts wil dolgraag naar de Olympische Spelen, maar alleen Remco Evenepoel is dankzij zijn Europese titel en 2e plaats op het WK automatisch geselecteerd. Campenaerts zit in de wachtkamer.

Bondscoach Verbrugghe: "We mogen 5 renners afvaardigen voor de wegrit en uit die selectie moeten 2 jongens de tijdrit rijden."

"We hebben 4 goeie tijdrijders: Remco Evenepoel, Victor Campenaerts, Wout van Aert en Yves Lampaert. Dat zijn 3 potentiële kandidaten."

"Als we denken dat we een medaille - of een extra medaille - kunnen pakken in de tijdrit, dan offeren we de wegrit op. Als dat moeilijk wordt, dan focussen we meer op de wegrit en heb je renners als Thomas De Gendt en Laurens De Plus die de tijdrit en wegrit kunnen combineren."

"Je hebt een moeilijke job", knipoogde Victor Campenaerts naar de bondscoach. "Ik vergelijk het met het maken van een selectie voor de tijdrit bij de Nederlandse vrouwen."

"Maar ik beschouw het als luxe. Het is net zo hard om geselecteerd te worden als om op het podium te geraken. Dat is misschien optimistisch, maar het is mooi om vast te stellen hoe België momenteel misschien wel de beste tijdritnatie is bij de mannen."