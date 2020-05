The Impossible Games: lopen en springen in Oslo, maar ook in Frankrijk en Kenia

Het gaat in deze coronaperiode om een zeer innovatieve atletiekmeeting met tal van toppers. Zo hebben ook de broers Ingebrigtsen hun deelname bevestigd.

Eerder was al bekend dat Armand Duplantis, de Zweedse wereldrecordhouder in het polsstokspringen, het in het Bislett Stadion in Oslo zou opnemen tegen zijn voorganger-wereldrecordhouder Renaud Lavillenie. De Fransman neemt vanuit Frankrijk deel via livestreaming.

Een soortgelijke clash komt er over 2.000 meter tussen lokale sterren Jakob en Henrik Ingebrigtsen, die het in een duel Noorwegen-Kenia opnemen tegen een team onder leiding van Timothy Cheruiyot, regerend werldkampioen op de 1.500 meter. De Noren lopen in Oslo, de Kenianen op hetzelfde moment in Nairobi.

Filip Ingebrigtsen, de derde broer uit het Noorse wondergeslacht, valt het nationale record aan op de 1.000 meter. Op de ongebruikelijke 300 meter horden onderneemt die andere lokale ster, Karsten Warholm, een aanval op het wereldrecord. In het discuswerpen tekent de Zweedse wereldkampioen Daniel Stahl present.