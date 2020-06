Sporza Retro over Atletico-Ajax: "De beste match die ik live heb gezien"

Sporza Retro: Atletico Madrid-Ajax uit 1997: "Beste match die ik ooit live zag"

Waarom koos Frank Raes voor Atletico-Ajax?

"Het is de beste match die ik ooit live gezien heb", zegt Frank Raes onomwonden. "Ik was nog nooit eerder in Vicente Calderon geweest, eigenlijk een zeer lelijk stadion. Maar die sfeer was overweldigend, zeer heftig."

"Hun flamboyante voorzitter Jesus Gil y Gil had de boel voor de match op scherp gezet met enkele racistische uitspraken (lees er meer over in het portret dat Stef Wijnants onlangs van hem schetste). Het werd ook een zéér heftige, pakkende match."

"Het was een clash tussen 2 ploegen met een apart DNA. Trainers en spelers komen en gaan met de jaren, maar die cultuur blijft hetzelfde Het was niet meer het grote Ajax dat 2 jaar eerder de Champions League had gewonnen, maar de patronen zaten er wel nog altijd in."