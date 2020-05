Red Flames spelen topduel tegen Zwitserland op 1 december

De Red Flames hadden dit seizoen nog 2 EK-kwalificatieduels voor de boeg: op 14 april in Leuven tegen Zwitserland en op 9 juni in en tegen Litouwen. Maar het coronavirus gooide roet in het eten en de interlands werden uitgesteld naar een latere datum.

In overleg met de 4 landen in de poule van de Belgische vrouwen werd een voorstel tot kalender overgemaakt aan UEFA. Daarbij werd rekening gehouden met de weersomstandigheden in bepaalde landen. Daarom speelt Litouwen niet thuis in november en december.

Daardoor spelen de Red Flames niet in oktober tegen Zwitserland, zoals de UEFA dat eerder aangekondigd had, maar wel op 1 december. De wedstrijd in Litouwen wordt op 27 oktober afgewerkt.

We spelen dus niet in oktober tegen Zwitserland, zoals UEFA dat op 19 maart 2020 had aangekondigd. De wedstrijden in september blijven ongewijzigd.