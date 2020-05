Reactie Pro League: "Antwerp heeft zelf voor Mehdi Bayat gestemd"

In de verklaring wordt het gedrag van Antwerp op de korrel genomen. "De Pro League merkt op dat tijdens de verkiezing van de voorzitter van de KBVB alle vertegenwoordigers van de Pro League in het Uitvoerend Comité, met inbegrip van de vice-voorzitter van de aanklagende partij (Antwerp), voor de heer Mehdi Bayat gestemd hebben."

In de organen van de Pro League waar Mehdi Bayat lid van is heeft hij zich altijd geëngageerd voor het belang van het Belgische voetbal in het algemeen en het professionele voetbal in het bijzonder.

Volgens de Pro League heeft Bayat zich altijd neutraal opgesteld als bondsvoorzitter. "In de organen van de Pro League waar Mehdi Bayat lid van is, in het bijzonder in de Raad van Bestuur, heeft hij zich altijd geëngageerd voor het belang van het Belgische voetbal in het algemeen en het professionele voetbal in het bijzonder."

"Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 mei verklaarde hij expliciet voorstander te zijn van de organisatie van de finale van de Beker van België voor de deadline van 3 augustus, ook al zou zijn club meer belang hebben bij een annulatie van de finale."

"Hij ging akkoord dat zijn club zal bijdragen aan het solidariteitsfonds als Charleroi zal deelnemen aan de groepsfase van de Europa League, waarbij de aanklagende partij één van de grootste begunstigden zou zijn van dit fonds."