Nieuw: postgraduaat esports: "Maar we leiden geen gamers op"

Het klinkt voor veel jongeren en studenten wellicht als muziek in de oren: gamen als opleiding. Een droom, toch?

"We leiden in ons postgraduaat een nieuwe generatie professionals op voor verschillende functies in deze sector", vertelde Alexander Dumon, esportcoördinator van PXL, vanmorgen bij Studio Brussel.

"We zetten niet enkel in op het gamen. We leiden deze mensen op zodat ze ideaal kunnen integreren in de verschillende sectoren."

"We hebben 3 modules: Gaming & Digital Media, Esports Technology en Esports Business. Studenten zullen begeleid worden door wereldwijde professionals."

Krijg je dan een opleiding voltijds gamen als student? "We zullen niet de esporter of gamer opleiden. We mikken vooral op geïnteresseerden om hen te begeleiden en om hen kennis te laten maken met esports van a tot z."

"Er zal één avond gegamed worden, maar meer niet. Die avond laten we alle mensen kennismaken met verschillende spelletjes en consoles. We mikken op allerlei instroomprofielen."