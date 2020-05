Emotionele Daniel Abt na virtueel bedrog: "Dieper kan ik niet vallen"

"Iedereen maakt fouten in het leven. Nu heb ik het gevoel dat ik niet dieper kan vallen. Ik heb de bodem bereikt, maar ik zal terugkeren. Ik heb nu even tijd nodig om alles te verwerken en ik hoop daarna weer op jullie steun te kunnen rekenen."

"Ik wil me daarom verontschuldigen bij mijn ouders, mijn vrienden, Audi, mijn partners, de Formule E, Unicef (het goede doel van de Formule E, red) en natuurlijk ook bij alle fans die me al die tijd gesteund hebben. Ik heb een enorme fout gemaakt, dat geef ik toe. Ik hoop dat jullie het me kunnen vergeven."

"De overeenkomst tussen Audi en mij is afgelopen, we zullen niet meer samen in de Formule E racen. De pijn die dat met zich meebrengt, heb ik nog nooit gevoeld in mijn leven", zegt de Duitse racer met een krop in de keel.

En blijkbaar is het niet bij een schorsing gebleven. "Dit virtueel bedrog heeft voor mij nu ook gevolgen in het echte leven. Ik heb vandaag een gesprek gehad met Audi en ik heb daar te horen gekregen dat onze wegen scheiden."

Abt legde ook in detail uit waarom en hoe alles verlopen is. "Dit is geen echte race, dit is een simulatorspel met bugs en fouten. Deze virtuele races zijn er om de racefans te entertainen en sommige rijders nemen het heel ernstig, maar ik ben bij de anderen."

"Tijdens mijn eigen livestream raakte ik aan de praat met simulatierijders. Al grappend stelden we voor om een van hen in mijn plaats te laten rijden. We wilden er een video van maken als entertainment. Ik had ook aan andere rijders hints gegeven over mijn plan."

"Na de race heb ik ook meteen aan de Formule E toegegeven dat ik niet zelf gereden had. Ik had ook geen moeite gedaan om iets te verbergen. Ik moest als straf 10.000 euro doneren aan een goed doel en dat ik heb ik meteen gedaan."

"Maar daarna is het helemaal ontploft in de pers. Ik begrijp dat ik een stap te ver ben gegaan. Achteraf gezien hebben we niet genoeg stilgestaan bij de gevolgen. Dat was een enorme fout. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen en alle gevolgen aanvaarden. Ik ben blij dat de jongens die mij geholpen hebben buiten schot blijven."