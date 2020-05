Arnaud Démare moet onder het mes: "Ik zal klaar zijn in augustus"

Arnaud Démare kwam ten val tijdens een training en brak daarbij een beentje in zijn pols. De Fransman moet onder het mes en zal dus even niet buiten kunnen trainen.

"Dit is spijtig, maar ik ben nog altijd van plan om klaar te zijn voor de start van het seizoen in augustus", blijft Démare strijdvaardig. De 28-jarige Démare is de sprinter van Groupama-FDJ en won in zijn carrière al 2 etappes in de Tour.

Het wielerseizoen ligt al stil sinds midden maart door de uitbraak van het coronavirus. De eerste WorldTour-wedstrijden staan in augustus op het programma, de start van de Tour de France is voorzien voor 29 augustus.