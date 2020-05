Antwerp-coach Leko: "Samen kunnen we hier fantastische dingen bereiken"

"De voorzitter is superambitieus en investeert in infrastructuur en mensen. Dan heb je ook Luciano D'Onofrio, die het voetbal beter dan wie ook kent en die weet hoe je een team moet bouwen. En ik wil ook de supporters niet vergeten. De fans leven hier voor de club en dat spreekt me enorm aan."

"Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en de spelers te leren kennen. Ik wil een sfeer creëren waarbinnen niets onmogelijk is. Daar begint alles mee."

Geen persconferentie bij Antwerp, wel een filmpje op Facebook als kennismaking met de nieuwe trainer. "Ik ben hier met één doel en dat is elke wedstrijd proberen te winnen", klinkt het ambitieus.

"Ik heb dan ook het gevoel dat we bij elkaar passen. Ik heb respect voor de club, voor het karakter en voor de traditie en de sfeer in dit stadion. Dat geeft me allemaal een goed gevoel."

"Voetbal is een mooi spelletje en als alle neuzen in dezelfde richting staan, kunnen we samen mooie dingen bereiken. Het nieuwe stadion zal fantastisch zijn en samen met de fans kijk ik uit naar de toekomst van Antwerp. Deze club zal blijven groeien."

"Antwerp is de voorbije 3 jaar enorm gegroeid, maar dit is nog geen eindpunt, wel een begin. Samen kunnen we mooie dingen doen. Ik ben heel blij om hier te zijn en ik zal elke dag het beste van mezelf geven om de club te helpen groeien."