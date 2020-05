"Werken aan oplossing voor onbelast bijverdienen in sportsector"

"Later is die regeling opengetrokken naar andere sectoren en het is dat aspect dat recent aangevochten werd voor het Grondwettelijk Hof. Maar in de sportsector is er echt nood aan deze maatregelen. Dat moet snel hersteld worden, daar heeft sportend Vlaanderen echt alle belang bij."

Sinds de zomer van 2018 kan wie werkt of gepensioneerd is, ruim 6.000 euro per jaar bijverdienen, zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen hoeft te betalen.

"Iedereen met een beetje gezond verstand zal beseffen dat het niet de bedoeling kan zijn om dit af te schaffen. Anders keren we terug naar een grijze zone. Het is echt belangrijk dat dit in orde komt, maar ik ben hoopvol."

"Wij worden momenteel overstelpt met vragen van sportclubs. Ik hoop dat de politiek inziet dat de sportwereld geen bedreiging is voor de andere sectoren en dat er zo snel mogelijk een oplossing komt, want op 1 januari is het definitief gedaan."

Ook Lode Grossen van de Vlaamse Sportfederatie VSF benadrukt het belang voor de sportwereld. "70 à 80 procent van de mensen die gebruik maken van dat statuut is afkomstig uit de sportsector. Het is een maatregel die beantwoordt aan wat een sportclub nodig heeft om kwaliteitsvol werk te leveren", zegt Grossen.

De Block: "Er wordt gewerkt aan oplossing"

De bevoegde minister in dit dossier is Maggie De Block (Open VLD). Zij erkent het probleem en wil werk maken van een snelle oplossing. "Voor de sport is de beslissing van het Grondwettelijk Hof een spijtige zaak, want voor hen was het echt nodig om die grijze zone in te vullen", zegt De Block.

"Maar er wordt in het parlement al gewerkt aan een oplossing. Hopelijk komt die er al voor de zomer, zodat het in orde is voor het nieuwe seizoen."

"Wat bestond, werkte goed voor de sportsector. Daar hoeven we niet te veel aan toe te voegen, maar we moeten het uit het grotere geheel nemen waarin ook de cultuur- en de zorgsector zaten. Sport is het dringendste", beseft De Block, die optimisch is.

"De werken zijn al gestart en ik hoop dat er wordt voortgewerkt. Ik heb er een goed oog in, al zal de bezorgdheid pas weg zijn wanneer het in orde is."