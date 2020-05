"Mochten 16 amateurclubs gelijk krijgen van het BAS, dan zijn we nog lang niet thuis"

Zo'n twee maanden geleden werd het amateurvoetbal in ons land definitief stopgezet. De rangschikking van dat moment werd als eindstand gehanteerd, waardoor noodgedwongen plots over degradatie en promotie werd beslist.

Dat pikken 16 amateurclubs niet. Zij voelen zich benadeeld en spanden een zaak aan bij het BAS. Zij vragen de annulering van deze voetbaljaargang. Hun klacht wordt vanavond behandeld.

"We zitten met een uitzonderlijke situatie van overmacht waar de reglementen van de sportfederaties dikwijls niet op voorbereid zijn", verduidelijkt Stijn Boeykens, ex-jurist bij spelersvakbond Sporta en arbiter bij het BAS, weliswaar niet in dit dossier.

"Er moet een beslissing genomen worden die zo rechtvaardig mogelijk is en die zo weinig mogelijk clubs benadeelt. Er moet geoordeeld worden of de genomen beslissing de minst schadelijke keuze is geweest."

Al knelt net daar het schoentje, beseft ook Boeykens. "Het is een zeer moeilijke discussie."

"Partijen zullen wellicht aanhalen dat er weinig of geen overleg is geweest, maar er is anderzijds voor één keer een snelle beslissing genomen. 3/4e van de competitie was gespeeld. Is dat voldoende om een definitieve eindstand op te maken of moet men alles annuleren? 3/4e is natuurlijk niet niets."