"Geen Gelbe Wand hoeft vanavond tegen Bayern geen nadeel te zijn voor Dortmund"

Duitsland had al de Europese primeur van de herstart van zijn voetbalcompetitie, vanavond komt daar de allereerste Europese topaffiche bij. Dortmund - Bayern München is niet alleen gesneden koek voor fans van de Bundesliga. Als kers op de taart is de landstitel onrechtstreeks de inzet.

1 jaar, 1 week en 1 dag geleden vierde Bayern München zijn 28e landstitel. Vanavond kan de "Rekordmeister" een grote stap naar zijn 29e landstitel - zijn 8e op een rij - zetten. Als het wint op het veld van de nummer twee, Borussia Dortmund, is de kloof 7 punten met nog 6 wedstrijden te spelen. De topper is een soort seizoensfinale. Dat vindt ook Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en volger van het Duitse voetbal. "Een kloof van 7 punten kan Dortmund niet meer dichtrijden. Daarvoor is Bayern veel te stabiel en veel te uitgekookt. Uit- of thuismatchen lijkt de ploeg weinig uit te maken." Net daar zit een belangrijk verschil met Dortmund. De thuisploeg vanavond haalde in eigen stadion 33 punten, een punt meer dan Bayern in eigen huis. Maar in coronatijden voelt je eigen stadion niet als thuis. "De Gelbe Wand is bij gebrek aan publiek een betonnen wand geworden. Dat zal zeker een rol spelen, maar dat hoeft tegen Bayern geen enorm nadeel te zijn." "Dortmund wordt normaal vooruitgeblazen door zijn fans. Omdat die nu ontbreken, zal het minder gejaagd en opgezweept spelen. Bayern is meester in het afstraffen van foutjes die daaruit volgen." "Bayern-trainer Hans-Dieter Flick heeft al gezegd dat hij tevreden is als zijn team de nul kan houden, maar ik verwacht wel geen 0-0. Beide teams zijn goed uit de herstart gekomen. Ze hebben professioneel en hard gewerkt tijdens de coronacrisis."

Witsel, Hazard, Lewandowski

In Duitsland wordt er uitgekeken naar het duel tussen een jonge en iets oudere scoringsmachine: Erling Haaland versus Robert Lewandowski. Door onze Belgische bril zullen we vooral kijken hoe Axel Witsel en Thorgan Hazard het doen bij Borussia Dortmund. Witsel miste door een spierblessure de eerste twee wedstrijden sinds de herstart. Voor hem is het afwachten of hij kan spelen. Trainer Lucien Favre zei in aanloop naar de match dat Witsel met de groep heeft getraind en in de basis kan starten. Bluf of waarheid? Thorgan Hazard wordt wel in de basis verwacht. Zijn ontwikkeling bij Dortmund is verbluffend en vertaalt zich ondertussen in 6 goals en 12 assists. "In het begin heeft hij het moeilijk gehad, maar dat hebben veel spelers in hun eerste seizoen bij Dortmund", zegt Jacques Sys. "Zijn voordeel was dat hij het ritme en spelstijl van de Bundesliga al kende en omringd is door heel goede spelers. Als spiegelbeeld van flankaanvaller Jadon Sancho is Thorgan min of meer onbetwiste basisspeler geworden op links, al is Sancho nog beter natuurlijk."

