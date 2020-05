"Financiële toestand van KV Mechelen is meer dan gezond, ondanks de geruchten"

KV Mechelen heeft dus nog geen verlossende ja gekregen van de stad Mechelen. De beslissing om de extra waarborg toe te kennen is verdaagd naar de volgende bijeenkomst van de gemeenteraad over een maand.

"We moeten inderdaad nog wat meer uitleg geven aan de financiële commissie van de stad, maar dat is geen enkel probleem", legt Frank Lagast, algemeen directeur van KV Mechelen, uit. "Ons licentiedossier was even lijvig en ook dat is er vlot doorgeraakt."

De stad waarborgt nu al voor een bedrag van 12 miljoen euro aan leningen, maar de club had de stad gevraagd die borgstelling uit te breiden met nog 5 miljoen euro. Die zijn nodig om het stadion nog meer te vernieuwen.