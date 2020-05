Woods/Manning kloppen Mickelson/Brady: 20 miljoen dollar voor coronastrijd

"The Match 2" heeft dubbel zo veel geld opgebracht dan verwacht. In het unieke golfduel voor het goede doel versloeg Tiger Woods Phil Mickelson. De 2 topgolfers vormden een team met een NFL-legende: Woods met Peyton Manning, Mickelson met Tom Brady. Het golfevent in Florida bracht 20 miljoen dollar op in de strijd tegen corona.