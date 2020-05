Wie is Cyriel Dessers? "Een echte afwerker met een goeie mentaliteit"

Cyriel Dessers heeft zich als medetopschutter in de Eredivisie helemaal op de voetbalkaart gezet. Kan de Nigeriaanse Belg de nieuwe aanvalsleider worden in Genk? "Hij zal ook bij een topclub zijn doelpunten wel maken", denkt Stef Wijnants.

Cyriel Dessers leek op zijn 16 jaar nochtans ver van profvoetbal te staan. Als flankspeler vertoefde hij toen nog in de 4e klasse bij Tongeren, op een boogscheut van zijn geboortedorp Vechmaal. "Een dorpje met meer koeien dan mensen", lachte analist Peter Vandenbempt ooit in Extra Time. "Voor een voetballer in 1e klasse heeft hij een atypische opleiding gehad", weet voetbalcommentator Stef Wijnants. "Voor veel jongens die nu op dat niveau spelen is het mooi dat zo'n jongen kan doorgroeien tot de top. Je hoeft dus niet op je 14e of 15e bij een topclub te spelen om ooit in 1e klasse te geraken." Pas toen hij ging studeren in Leuven en de overstap maakte naar OHL, kon Dessers voor het eerst proeven van profvoetbal. Hij werkte aan zijn snelheid en kopkracht en werd in 2014 beloond met een plekje in de A-kern. De snelle evolutie van de beloftespits ontging ook Lokeren niet. Het kaapte hem met een driejarig contract weg in Leuven. Coach Peter Maes was rotsvast overtuigd van het talent van Dessers, maar verliet de bekerwinnaar op het einde van het seizoen. Een klap voor Dessers. De 19-jarige Dessers mocht bij Lokeren wel proeven van Europees voetbal, maar bracht meer tijd op de bank door dan hem lief was.



"Manneke" wordt vent in Nederland

De zoektocht naar meer speelkansen bracht Dessers naar de Nederlandse tweede klasse. Bij NAC hoopte de jonge Belg zich in de kijker te spelen, met succes. Met 22 goals kroonde hij zich tot topschutter en loodste hij de club uit Breda naar de Eredivisie. Het leverde de spits een mooie transfer op naar de Nederlandse subtop, bij Utrecht. Op de cover van Voetbal International werd Dessers aangekondigd als "de smaakmaker van de Eredivisie" en die druk speelde hem parten. Tel daar ook nog een kruisbandletsel bij en zo bleef Dessers steken op 19 goals. Stef Wijnants: "In Nederland heeft hij veel kracht gewonnen, daarvoor was hij nog een "manneke". De voorbije jaren is hij een vent geworden."

Ruildeal maakt wereld van verschil

Na een opvallende ruildeal met de spits van Heracles belandde Dessers uiteindelijk in het noordoosten van Nederland. Van de nummer 6 naar de nummer 7 in de Eredivisie lijkt een klein verschil, maar voor Dessers veranderde het alles.



De snelle spits vond zijn neus voor doelpunten terug bij Heracles en werd er eindelijk toch een smaakmaker van de Eredivisie. Met 15 doelpunten werd hij na de competitiestop in Nederland ook uitgeroepen tot topschutter, samen met Steven Berghuis van Feyenoord. "Hij is een echte afwerker, een spelervoor in en rond de zestien", zegt Stef Wijnants. "Hij is niet te beroerd om hard te werken. Soms kan hij ook wel eens afwezig zijn, maar hij heeft zijn momenten en als je hem een kans geeft, zal hij ze wel maken, ook bij een topclub."

"Enorme meerwaarde voor de Genkse kern"

Wat verwacht Stef Wijants van Cyriel Dessers bij Genk? "Onuachu is de eerste spits sinds het vertrek van Samatta, maar ik wil het nog wel eens zien voor een heel seizoen. Ze hebben daar iemand nodig en bovendien is Dessers een betaalbare Belg en dus zeker geen slechte optie", vindt Wijnants. "Hij komt in België wel in een ander soort voetbal terecht, daar zal hij aan moeten wennen. Maar het is een slimme jongen met een goeie mentaliteit. Zo iemand is toch een enorme meerwaarde in de kern."

