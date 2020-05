Voorzitter SK Deinze:"Wij willen de plaats van Lokeren innemen"

Veel discussie over de kampioenstitel in Eerste Amateur was er niet. SK Deinze finishte met 20 punten voorsprong op Thes Sport en daar hadden de play-offs niet veel aan kunnen veranderen.

"Eigenlijk zijn we al een profclub" zegt voorzitter Denijs Vandeweghe. "We hadden nu al 20 profs die overdag trainden en een hele dag op de club aanwezig waren. Mijn pas aangeworven CEO Kenny Victoor (overgekomen van KV Oostende) vertelde mij dat ze hier meer trainden dan in Oostende."

Vandeweghe denkt dat Deinze sportief zeker zijn mannetje zal staan in 1B. "Bij oefenmatchen tegen ploegen uit 1A of 1B lagen we niet onder. We zijn een goed geoliede machine, die onder David Gevaert goed getraind wordt."

"We mikken hoofdzakelijk op Belgische spelers. Ook voor volgend seizoen behouden we onze kern van 13, 14 spelers en vullen we ze aan met een zevental meer ervaren spelers."

"Ik heb al wel eens laten vallen dat door de licentieproblemen van veel teams 1A misschien al mogelijk zou geweest zijn volgend seizoen, maar dat was een beetje de waan van de dag. Laat het ons stap voor stap bekijken en proberen die vierde plaats te pakken in 1B. En over een paar jaar willen we naar de Jupiler Pro League."