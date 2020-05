Vanavond om 20u. op Sporza.be: de gloednieuwe quiz "Dat is het! Ik wist het!"

Is Jan Vertonghen een grotere sportkenner dan Jan Boskamp? Of geeft Elodie Ouedraogo beide heren het nakijken? U komt het op woensdagavond te weten op Sporza.be. Dan kunt u kijken naar de eerste aflevering van de Sporza-quiz "Dat is het! Ik wist het".

De thema's van de quiz zijn diegene die we binnenkort het hardste zullen missen: het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk en de Olympische Spelen.