Thomas De Gendt over Rubiks-verslaving: "Al voor 400 euro kubussen"

Thomas De Gendt maakte na de Ronde van Vlaanderen (4e) ook gisteren in de Challenge of Stars (2e) weer een goeie beurt op de rollen. "Toch ben ik het strontbeu", verrast hij bij Sporza. "Ik wil niet meer binnen koersen, maar buiten."

"Bij gebrek aan beter is dit het enige wat we kunnen doen, helaas. En voor je sponsor doe je toch je best. Ik had mij ook kunnen laten verliezen tegen Majka in de 1e ronde. Nu ben ik 3 keer op tv geweest, met een interview. Voor een sponsor is dat van goudwaarde."

"Het valt mij ook op dat de ploeg nogal snel mijn telefoonnummer vindt als er een virtuele koers is", zegt De Gendt op zijn typische droogkomische manier. "Ik hoop dat dit het laatste is dat uit de bus is gevallen. Een virtuele Tour? Enkel als het niet anders kan, zal ik dat doen."

Toch schrijft De Gendt de virtuele koersen niet helemaal af. "Ze zouden het bijvoorbeeld daags voor een grote koers kunnen doen, vanaf de hotelkamer. Een beetje zoals de sprint challenge die ze voor de Canadese koersen organiseerden, maar dan met het voordeel dat je geen straten en zo hoeft af te zetten."