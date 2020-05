Schotse eersteklasser laat fans beslissen of doelman mag blijven

Het contract van de 37-jarige Gary Maley loopt eind deze maand af. Zijn Schotse club Livingston had er niet beter op gevonden zijn lot in de weegschaal van Twitter te leggen, met een poll.

"Dit is wellicht een unicum in het voetbal, maar jullie kunnen beslissen over de toekomst van onze doelman", schrijft Livingston in de tweet.

Dat enkele ploegmaats meteen met een kwinkslag reageerden, was een teken aan de wand dat het allemaal maar om te lachen was. "Tijd om je handschoenen op te bergen", antwoordde assistent Davie Martindale. "Het is mooi geweest."

"100% zeker dat hij moet vertrekken. Je kunt als een club niet groeien met spelers zoals Gary. Bye, kerel! Hou je goed", deed ploegmaat Martin Bartley er nog een schepje bovenop.

Omdat de sociale media-account van Livingston alle verontwaardigde commentaren met kwinkslagen bleef afwimpelen, bleef de waarheid lang onduidelijk. Gelukkig had Maley genoeg fans die hem nog een jaartje langer aan het werk willen zien.