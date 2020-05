Sanne Cant blijft IKO-Crelan trouw: "Heel tevreden met contractverlenging"

Veldrijdster Sanne Cant heeft haar overeenkomst met IKO-Crelan verlengd tot eind 2022. Cant rijdt al sinds 2009 in de kleuren van het team en werd in die periode 3 keer wereldkampioene en evenveel keer Europees kampioene. Afgelopen seizoen veroverde ze ook een 11e Belgische titel op rij.