Revolutionaire boksrobot houdt boksers scherp tijdens coronacrisis

Het olympisch kwalificatietoernooi was net aan de gang toen het coronavirus uitbrak in Europa. Sindsdien is het voor de Belgische boksers behelpen, aangezien elk onderling contact ten strengste is verboden, mogelijk nog voor lange tijd.

Dankzij een soort boksrobot kunnen de nationale toppers toch aan hun techniek blijven werken. "We wilden dit toestal sowieso al aanschaffen, maar het coronavirus heeft alles in een stroomversnelling gebracht", zegt bokstrainer Hubert Fierens.

"Door het coronavirus zaten we een tijdje vast, maar dit is het enige toestel om in vorm te blijven. Het werd ontwikkeld door een Nederlander en geeft 2 belangrijke zaken aan: je slagkracht en je reactiesnelheid. Vooral dat is cruciaal voor een bokser. Dit is het eerste toestel waarmee we die reactiesnelheid zo accuraat kunnen meten."