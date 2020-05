Racing Genk neemt Eboue Kouassi definitief over van Celtic

De 22-jarige Eboue Kouassi streek eind januari op huurbasis neer in Genk. De club had ook een aankoopoptie en die werd nu gelicht. Kouassi ligt nu vast tot 2024.

Door een lichte blessure en de coronacrisis kwam Kouassi bij Genk nog maar in 4 wedstrijden in actie, maar hij stond de laatste 3 matchen wel in de basis en maakte de laatste twee keer ook de 90 minuten vol. "Hij heeft iedereen in de club voldoende kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten", klinkt het.

Naar verluidt legt Genk zo'n 1,5 miljoen euro op tafel voor Kouassi, die bij Celtic nog een contract had tot eind volgend seizoen. Kouassi is een jeugdproduct van de Academie Symbiose Foot d'Abobo en het Russische Krasnodar. Daar maakte hij in 2016 zijn profdebuut en plukte Celtic hem in januari 2017 voor 3,5 miljoen euro weg.