OH Leuven: "1B-finale in het buitenland spelen was te moeilijk"

Op 1 of 2 augustus zullen OH Leuven en Beerschot het opnemen tegen elkaar om de promotie naar 1A. De terugwedstrijd in de 1B-finale werd een tijdje geleden uitgesteld toen de coronacrisis uitbrak en lange tijd was het onduidelijk of de match nog ooit gespeeld zou worden.

"We hebben zelfs even nagekeken of het buitenland een optie was. Maar daarvoor was dan toestemming nodig van de desbetreffende bond en van lokale en nationale overheden. Dat zou al snel een werk van lange adem geworden zijn, waardoor het moeilijk zou worden om voor 30 juni een datum te vinden. De beslissing om in België te voetballen werd snel genomen", klinkt het.

"Wij wilden ook graag in eigen huis spelen en daardoor is gekozen voor begin augustus. We zullen nu moeten bekijken of we aflopende spelerscontracten kunnen verlengen zodat spelers inzetbaar voor die wedstrijd. Dat moet ook allemaal in regel zijn met het Belgische arbeidsrecht."