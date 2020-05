Nieuwe sterke man KVO: "Club was bijna failliet, zo'n beleid willen we niet"

"Nice plaatste zich ondertussen voor het eerst voor de Champions League en met Barnsley promoveerden we meteen naar de Engelse tweede klasse. Ik ben ervan overtuigd dat we ook een goed seizoen zullen hebben in Oostende", zegt hij op de clubwebsite.

De Amerikaanse investeerder zette eerder al met succes de commerciële werking op punt bij Nice in de Ligue 1 en Barnsley in de Championship en wil dat beproefde recept nu ook bij KV Oostende uitproberen.

"Binnen de maand nieuwe kern afronden"

"In Amerika werken ze al ongeveer 20 jaar op basis van data, en dat is vooral belangrijk voor de kleinere clubs. We analyseren elke baltoets om ondergewaardeerde spelers te vinden. Ook hoge pressing lukt nu eenmaal beter met jongere spelers."

"In de academie zijn er maar 4 jeugdspelers die een overeenkomst hebben met de club. Bij Nice hebben we 50 jeugdspelers, bij Barnsley 45. Dat zal een project van meerdere jaren worden. Dat kunnen we wel rechtzetten."

Conway en zijn team zullen wel meteen aan de slag moeten. Enkele pijnpunten willen ze deze maand al aanpakken. "Er staan momenteel maar 9 spelers onder contract, terwijl we een kern van 25 spelers nodig hebben. Binnen de komende maand willen we onze nieuwe kern zo goed als afronden."

"Budget onder controle houden"

De focus op jonge spelers heeft nog een voordeel. "Zo kunnen we ons budget onder controle houden", zegt Conway. "Deze club bestond bijna niet meer. Zo'n beleid willen we niet voeren. We willen op een gezonde manier groeien, zowel op sportief als op financieel vlak."

"Alle budgetten zullen dalen, of het nu in Engeland is of in België. Maar we zijn ervan overtuigd dat we een competitieve kern zullen hebben." Of Adnan Custovic aan de zijlijn blijft staan als hoofdcoach, is nog niet duidelijk. Conway had deze week gesprekken gepland met de Bosniër.