Lokeren organiseert BK veldrijden in 2023: "Opnieuw met ponton"

Lokeren is in principe op 12 september ook de eerste afspraak voor de veldrijders dit seizoen, maar de organisatie houdt een slag om de arm. "Of we onze Rapencross kunnen organiseren, met of zonder publiek en VIP's, is de bevoegdheid van de overheid. Wij moeten ons aanpassen."

"Er liggen tal van scenario's op tafel en we hebben ondertussen al voldoende ervaring om ons aan te passen en een wedstrijd veilig neer te zetten. Dat zal dan ook op 12 september gebeuren. We zijn nu de opener van het seizoen en dat is altijd leuk."