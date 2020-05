Keisse: "Ik wil koersen tot mijn 40e met een afscheid op de Zesdaagse"

In moeilijke tijden voor het wielrennen kwam een renner die einde contract is, vertellen over zijn situatie en die van zijn sport in onze podcast De Tribune. Iljo Keisse en wielerjournalist Christophe Vandegoor waren te gast in aflevering 38.

"Anderen staan te dringen voor mijn plaats"

Iljo Keisse wordt in december 38 jaar. Enkele weken later loopt zijn contract bij zijn ploeg Deceuninck - Quick Step af. Een nieuw contract is gezien de financiële situatie van het wielrennen momenteel voor weinig renners evident. Keisse beseft dat prestaties uit het verleden niet zullen volstaan. "Op dit moment is het vooral zaak om met jezelf bezig te zijn, zorgen dat je in topconditie aan het verkorte seizoen kan beginnen en zo laten zien dat je je plaats binnen de ploeg nog waard bent. De ploeg weet heel goed wat ik kan en niet kan en dat is na twee maanden niet weg natuurlijk." "Ergens heb ik daar vertrouwen in, maar anderzijds heb ik al eerder gezegd dat je maar zo goed bent als je laatste wedstrijd. Anderen staan te dringen om die plaats in te nemen. Er komt nog bij dat op dit moment in geen enkele ploeg over contracten gesprokenen wordt." "Hoeveel ploegen dreigen te stoppen, hoeveel renners komen vrij en wat doet dat met de prijzen in de sport? Het is dus niet evident, maar ik ga hard werken en dan komt het wel goed."

"Niet veranderen om te veranderen"

De ploegmanager van Iljo Keisse, Patrick Lefevere, zei eerder in De Tribune dat hij "compassie heeft met Keisse, wiens core business in het begin van het seizoen ligt", maar ook dat een nieuwkomer binnenhalen tegelijk een stap in het onbekende is. Pro's en contra's die voor pittige onderhandelingen kunnen zorgen. "Ik ga niet veranderen om te veranderen. Ik zou graag bij Deceuninck - Quick Step blijven, maar ik ga zeker niet onder de marktprijs rijden. Ik zou ook niet weten waarom. Je hebt renners waarbij de motivatie op hun 37e minder wordt, maar ik sta te popelen om te koersen en niet omdat ik einde contract ben. Dat was ik de laatste jaren elk seizoen." "Ik ga me niet uitspreken over de vraag of ik nog bij een andere ploeg wil rijden. Dan kom ik misschien voor gesloten deuren te staan. Ik zeg tegen niets nee, maar liever niet."

Waar Keisse zich wel duidelijk over uitspreekt, is hoe hij zelf het einde van zijn carrière ziet. "Ik wil nog graag een keer de Zesdaagse van Gent winnen. Daarvoor moet ik ze misschien nog twee of drie keer rijden."



"Voor mezelf heb ik een bepaalde datum geplakt op het moment tot wanneer ik mijn carrière wil rekken. Ik heb altijd gezegd dat ik graag wil koersen tot de dag dat ik 40 word." "Dat zou dan twee of drie weken na de Zesdaagse van Gent zijn. Dat heb ik zo in mijn hoofd gestoken en als ik iets in mijn hoofd steek, krijg je dat er nog moeilijk uit. De laatste dag van de Zesdaagse kan ik dan mijn fiets met een katrol aan een haak hangen in het Kuipke. En daar mag die dan blijven hangen."