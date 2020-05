Johan Van Herck: "De US Open? Ik denk dat dat moeilijk wordt"

"Het tennis ligt al heel lang stil en het einde is nog niet in zicht", vat Johan Van Herck de situatie samen.

"We zijn allemaal blij dat we nu weer kunnen tennissen, maar wanneer mogen er weer wedstrijden gespeeld worden? Dat blijft toch het belangrijkste. Dat maakt het ook ongemakkelijk."

De US Open (24 augustus-13 september) kan mogelijk een eerste hoofddoel worden, maar Van Herck is sceptisch. "Ik denk dat het moeilijk wordt, als je ziet dat de broeihaard nu in Amerika zit."

"In het voetbal is het doenbaar, omdat je daar met een vaste groep mensen zit, die je kunt controleren. In het tennis komen spelers en speelsters van over de hele wereld af."