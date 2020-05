Hamilton heeft al gedacht aan stoppen: "Soms vind ik motivatie niet"

Sinds zijn acht jaar zit Lewis Hamilton bijna dagelijks achter het stuur van een racewagen. Het is dan ook aanpassen voor de wereldkampioen tijdens de coronacrisis. "Ik probeer positief te blijven", zegt hij in een interview met Mercedes. "Als we groen licht krijgen, wil ik klaarstaan."

"Maar er zijn ook dagen dat ik wakker word en futloos ben. Dan vind ik de motivatie niet om mijn work-outs te doen. Dan vraag ik me af: "Wat is de volgende stap? Moet ik wel doorgaan met racen?""

Hamilton probeert vooral niet te lang stil te staan bij die gevoelens. "Ik moet minder hard zijn voor mezelf. Je moet je comfortabel voelen in je eigen vel. Ik maak van deze periode gebruik om tijd te nemen voor mezelf. Blij zijn als er iets goed gaat, aanvaarden als er iets verkeerd gaat."