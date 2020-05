Felice Mazzu bij Union: "Andere voorstellen? Ja, nee en misschien"

Van de (toenmalige) kampioen van België naar een club uit 1B. Het lijkt een forse stap terug, maar Felice Mazzu ziet dat anders. "Voor mij is dit geen verrassing. Ik ben een simpel iemand", zegt de nieuwe Union-coach.

"Ik voel het als iemand zin heeft om met mij te werken en dat is hier het geval. Het is ook niet evident om in deze crisistijd nog werk te vinden. Ik vind dit dan ook een grote eer. Ik ben de gelukkigste mens ter wereld."

Waren er dan geen andere clubs geïnteresseerd? "Ja, nee en misschien", glimlacht Mazzu geheimzinnig. En Standard? "Ja, nee en misschien."

Mazzu tekende voor 1 jaar, met de uitdrukkelijke opdracht om Union naar 1A te loodsen. "Uiteraard denk ik dat dat mogelijk is. De club heeft ook de middelen om die ambitie waar te maken."

"Het project van Union heeft mij overtuigd. Het is in een deel van Brussel dat ik goed ken. Ik was hier al eens trainer van Ukkel en White Star Woluwe. Daar bewaar ik alleen goeie herinneringen aan."

En Genk? "Ik kijk niet meer terug op die periode, alleen maar vooruit. Ik heb er sowieso ervaring opgedaan en ben er gerijpt. Dat neem ik mee in dit verhaal."