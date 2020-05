Aandeelhouder Waasland-Beveren stapt naar Mededingingsautoriteit

"Onze mening is dat als de vergadering niet rechtsgeldig werd opgeroepen, de beslissingen zelf dat ook niet zijn. In eerste instantie vragen we dan ook de nietigverklaring van die beslissingen, waarbij wij vragen om de competitie met 18 te starten. In tweede instantie vragen we om de annulatie van de competitie."

Rombouts vertelde hier eerder op onze site al over de problematiek van de uitnodigingen van de Algemene Vergadering . "Vrijdag kregen we de notulen opgestuurd en daarin schreef de aanwezige gerechtsdeurwaarder dat de uitnodiging dateert van 15 mei. Dat zijn dus geen 8 kalenderdagen op voorhand, zoals de statuten vereisen."

Waasland-Beveren had vorige week een gesprek aangevraagd bij de Pro League, maar het kwam van een koude kermis thuis. "De bemiddeling is gestopt nog voor ze kon beginnen", zegt advocaat Tom Rombouts.

Nog meer paden om te bewandelen

Als Waasland-Beveren geen gelijk krijgt bij het BAS kan het nog altijd naar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel stappen, "al is het nog te vroeg om hierover een standpunt in te nemen". De club kan bij diezelfde rechtbank ook terecht om de licentie van Moeskroen aan te vechten, een andere optie die de Waaslanders overwegen.

Intussen bewandelt een aandeelhouder van Waasland-Beveren nóg een ander pad. "Wij hebben vandaag ook vernomen dat een van onze aandeelhouders een klacht heeft ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit, vermoedelijk tegen de voetbalbond en de Pro League", zegt Rombauts.

"Die Belgische Mededingingsautoriteit spreekt zich voornamelijk uit of de regels tussen de bedrijven nageleefd worden. Is er sprake van kartelvorming? Of is er misbruik van machtsposities? Maar het is voor alle duidelijkheid niet de club zelf die deze stap zet."