Wielerclubs op pad volgens nieuwe regels: "Jammer, ik kan niet meer in het wiel kruipen"

"We zijn heel blij om weer te starten, maar er komt veel bij kijken", vertelt Kris De Moor, voorzitter van de wielerclub, voor de start. "We hebben een Covid 19-clubplan opgesteld. Het telt 5 bladzijden en we hebben het naar alle leden doorgestuurd. Daar is hard aan gewerkt, maar iedereen is normaal gezien op de hoogte."

Wat staat er allemaal in dat plan van WTC Tonneke? "Eerst en vooral zijn we van startlocatie veranderd. We staan nu op een grote parking waar de afstand makkelijk te houden is. We zijn ook van 4 naar 6 groepen gegaan. Er zijn ook hygiënemaatregelen. Zo mag je in de groep je neus niet leegmaken. We rijden in lange mouwen zodat je in je mouw kan snutten of een zakdoek kan wegsteken."

En dan is er natuurlijk de afstand van anderhalve meter. "We hebben donderdag alles al eens getest met de wegkapiteins. Achter elkaar is de afstand oké, maar zijdeling is het moeilijker. We hebben geprobeerd om allemaal in een lijn te rijden, maar dat is niet zo aangenaam. Vanaf een groep van 15 mag je op de baan rijden, maar dat moet wel compact. Dat is een beetje een moeilijk punt dus. De wegkapiteins moeten het inschatten. Op smalle wegen zullen we in lijn rijden, elders niet."

En de evaluatie na de rit? "Het is al bij al goed meegevallen. We hebben vandaag veel achter elkaar gereden. Ik denk dat het makkelijker is voor de groepen die trager rijden. Maar volgende week zijn we hier opnieuw. Het is wel jammer dat we de rit niet kunnen evalueren bij een pint. Dat is normaal onze zondag, nu gaan we recht naar huis."