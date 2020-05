Virtuele doping in Formule E: Duitse Audi-rijder gestraft omdat hij gamer inhuurde

Vandoorne vroeg zich tijdens de race op Twitch meer dan eens af of Abt wel achter het stuur zat. Niet onlogisch, want de camera van de Duitser stond uit en de Audi vloog agressief over het voormalige vliegveld. "Ik weet niet zeker of het wel echt Abt was", zei Vandoorne ook na de race nog eens.

Daniel Abt leek gisteren plots zijn draai te hebben gevonden als virtuele racer. In de vorige races was hij nergens te bespeuren, maar nu bikkelde hij met polesitter Stoffel Vandoorne (Mercedes) en de uiteindelijke winnaar Oliver Rowland (Nissan) om de zege.

"Ik nam dit niet serieus genoeg, ik had geen slechte bedoelingen"

In de officiële uitslag vandaag werd de naam van Abt geschrapt. Uit een onderzoek van de IP-adressen bleek dat de Duitser onmogelijk zelf de race had kunnen rijden. Hij gaf dan ook eerlijk zijn fout toe. Niet hij, maar Lorenz Hoerzing, een professionele simracer, zat achter het stuur.

"Ik wil graag mijn excuses aanbieden", klonk het in een statement van de Duitser. "Ik nam dit allemaal niet zo serieus en dat had ik wel moeten doen. Ik weet dat er veel werk in dit project is gekropen en bovendien doen we dit voor UNICEF. Ik weet dat dit een bittere nasmaak heeft, maar ik had geen slechte bedoelingen."

Abt aanvaardt zijn diskwalificatie en zal ook 10.000 euro aan een goed doel schenken als boete. Zijn team heeft nog niet gereageerd op het incident, maar Daniel Abt lijkt niet te moeten vrezen voor een zware straf. Hij is de zoon van renstaleigenaar Hans-Jürgen Abt.