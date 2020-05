Union-CEO Philippe Bormans over Felice Mazzu: "Ons project sprak hem aan"

"Mazzu heeft bewezen dat hij veel in zijn mars heeft"

"Mazzu heeft bewezen dat hij veel in zijn mars heeft en hij is bekend in België. En ook niet onbelangrijk: hij brengt het voetbal dat we als club willen. Dit zou dus een heel goeie match kunnen worden. We hebben er allebei zin in en kijken uit naar volgend seizoen."

"De naam Felice Mazzu is bij ons al vrij snel gevallen", vertelt CEO Bormans. "Hij heeft heel veel kwaliteiten en er was langs beide kanten een heel goeie klik. Ons project sprak hem aan."

"Elke trainer heeft ups en downs, wij zijn overtuigd van hem"

Wat willen Union en Mazzu samen bereiken? "Uiteraard promoveren naar 1A", is Bormans duidelijk. "Dat was dit seizoen ook het geval, maar de omstandigheden zaten toen niet mee. Sommige mensen zeggen: het is nu of nooit, maar dat is zeker niet het geval. Ook als het dit jaar mislukt, blijven we ervoor gaan. In tweede klasse spelen is geen leefbaar verhaal."



Bij Union zien ze in Felice Mazzu dus een kampioenenmaker. "Ik geloof niet in dat woord. Hij is gewoon een trainer die heeft bewezen dat hij met een bepaalde manier van spelen successen kan boeken. Hij gaat ons veel kunnen bijbrengen op vlak van coaching."



En ook al was Mazzu's passage bij Racing Genk niet echt geslaagd, bij Union geloven ze rotsvast in zijn kwaliteiten als coach. "Die periode bij Genk ligt denk ik wel achter hem. Elke trainer heeft ups en downs, wij zijn gewoon overtuigd van hem."