Tom Dumoulin zegt lidkaart belangenvereniging op: "Parijs-Nice was een farce"

Even terugspoelen naar midden maart. Tiesj Benoot (Sunweb) grijpt net naast de eindzege in Parijs-Nice. Dat de Franse rittenkoers nog afgewerkt werd in volle corona-uitbraak, viel niet bij iedereen in goede aarde. Tom Dumoulin vindt het onbegrijpelijk dat de MPCC, de beweging voor een geloofwaardige wielersport, niet ingreep en zegt zijn lidmaatschap op.

"Dat vond ik een redelijke farce", zegt Dumoulin in een video bij WielerFlits. "Ik vind hun gedachtegoed mooi, ze streven een schonere sport na en vinden de officiële dopingregels nog niet streng genoeg. Daar kan ik wel inkomen. Maar Parijs-Nice had naar mijn mening niet mogen plaatsvinden. Toen was er al die uitbraak van het coronavirus en waren er in Frankrijk al flinke problemen. Daar heeft MPCC niets over gezegd."

"De beweging (MPCC) zegt er voor de gezondheid van de renners te zijn. Maar het rijden van Parijs-Nice, op dat moment gezondheidsrisico nummer 1, vonden ze prima. Vervolgens kwamen ze wel met het verhaal dat het gebruik van ketonen (een vloeibare energiebron) heel gevaarlijk is. Onze ploeg gebruikt ketonen, dus dan is het ook een beetje hypocriet van mij om lid te blijven. Maar ik vond het ook een hypocriete opstelling van de MPCC."

Dumoulins ploeg Jumbo-Visma is evenmin lid van de MPCC.