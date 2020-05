Stoffel Vandoorne stapelt de 2e plaatsen op in virtuele Formule E

Vandoorne vertrok voor de derde keer dit seizoen vanop de pole, maar verloor de eerste plaats na contact met de bolide van Abt. Rowland profiteerde van het gebakkelei tussen de Belg en de Duitser en stond de leiding niet meer af, ondanks fel aandringen van Vandoorne.

Ook in de stand is Vandoorne tweede. Met 78 punten naderde hij tot op vier punten van de Duitser Pascal Wehrlein (Mahindra Racing), zaterdag vierde. D'Ambrosio is met 2 punten 17e.

Het is de derde tweede plaats op rij voor de 28-jarige West-Vlaming. In de eerste twee virtuele ePrix werd hij vijfde. De Duitser Daniel Abt (Audi) werd zaterdag op 3.508 derde. Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) gaf op.

"Al bij al kan ik tevreden zijn", zei Vandoorne. "Ik pakte weer de pole en reed de snelste ronde en sprokkelde zo wat extra punten. Het is alleen jammer dat ik de leiding verlies door die agressieve strijd met Abt. Ik had de snelheid om te winnen. Op het einde zat ik weer in het spoor van Rowland, maar vond ik niet meer de ruime om hem voorbij te gaan. Op naar de volgende wedstrijd, een zege loert om de hoek!"