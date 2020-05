Sporza Retro: Justine Henin zet Serena Williams een controversiële hak op Roland Garros 2003

Serena Williams was in 2003 nummer 1 op de WTA-ranking en had in januari de Australian Open al gewonnen. De Amerikaanse was wel favoriet in Parijs, maar Justine Henin had in de aanloop wel het graveltoernooi van Berlijn op haar naam geschreven.

Williams en Henin kwamen elkaar tegen in de halve finales van Roland Garros. Henin had nog geen grandslamtoernooi op haar naam, Serena telde al 6 grandslamtitels. Het werd een clash om duimen en vingers bij af te likken.

In de derde set leek Williams, die de vorige 4 grandslamtoernooien had gewonnen, bij 4-2 op weg naar de overwinning. Maar na een incident keerde de match helemaal. Het Franse publiek schaarde zich achter Henin en onze landgenote triomfeerde uiteindelijk met 7-5 in de derde set. In de finale versloeg Henin Kim Clijsters in 2 sets voor haar eerste grandslamzege.