Retro: 25 jaar geleden won Ajax de CL en werd Van Gaal een internethit

Ajax bereikte midden jaren 90 met een mix van jeugdig toptalent en ervaring de Europese top. Van der Sar, Blind, Overmars en de broers De Boer werden aangevuld met jonkies Davids, Seedorf en Kluivert en buitenlands talent zoals Litmanen, Finidi en Kanu.

Frank Rijkaard hield het in zijn laatste seizoen als speler allemaal bijeen en coach Van Gaal bewees het te kunnen op het hoogste niveau. In de groepsfase had Ajax Milan al 2 keer verslagen en in de halve finales ging Bayern München genadeloos voor de bijl.

De finale in Wenen werd een nagelbijtende bedoening. De karatetrap van Louis van Gaal was lang het meest opwindende moment van de match. Zijn trap werd een hit op internet. Net voor tijd besliste invaller Kluivert met een puntertje de match: 1-0. Met zijn 18 jaar en 327 dagen was hij de jongste doelpuntenmaker in een CL-finale.