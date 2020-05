Helaas, we zijn er met onze ogen open ingetuind. De reflexen van "Meownuel Neuer" leken ongelooflijk en blijken dat nu ook te zijn. De video werd volledig in scène gezet door de Engelse YouTube-ster Chris Dixon en ging daarna viraal. In het echt heeft kat eerder de keeperskwaliteiten van Xavier Waterslaeghers.