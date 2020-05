Kabasele fluit fan terug: "Tuurlijk, we injecteren corona om niet te degraderen"

Sinds begin deze week mogen de Premier League-clubs opnieuw trainen, maar alle spelers moeten wel regelmatig getest worden op het coronavirus. Bij Watford bleken er tot nu toe 3 mensen positief. Iemand op Twitter zag er een complot in.

Watford was immers pas naar de 17e plaats geklommen voor de onvoorziene competitiestop. Als er niet meer gespeeld wordt, zou de club dus gered zijn. Een beschuldiging die Kabasele niet echt kon smaken.

"Ik zal onze tactiek even uitleggen. Elke week spuiten we het coronavirus in bij een speler of iemand van de omkadering. Wie het wordt, bepalen we door een loting. Zo zijn we zeker dat we nooit meer moeten spelen en niet kunnen degraderen."

De Twitteraar in kwestie verdedigde zich nog en zei dat iemand met het loon van Kabasele niet mag klagen en gewoon weer moet gaan werken. "Ik ben terug gaan werken", antwoordde Kabasele daarop. "Het gaat er niet om dat ik niet wil of durf. Maar als ik het virus oploop bij mijn club, kan ik thuis mijn familie besmetten en in het ergste geval sterft er zo iemand. Nog iets?"