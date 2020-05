Italiaanse media: "Terugkeer Zinho Vanheusden naar Inter is mogelijk"

Standard had vanaf 2018 een huurovereenkomst met Inter over verdediger Zinho Vanheusden, maar vorige zomer namen de Rouches hem definitief over. Dat was toen voor een recordbedrag van 12,6 miljoen euro, maar met een terugkoopclausule die Inter binnen de 2 jaar kon activeren.



De Italiaanse krant schrijft dat Inter erover nadenkt om die clausule nu al te lichten. Vanheusden zou dan dus een ploegmaat kunnen worden van Romelu Lukaku.

"Een van de geïnteresseerde ploegen in Vanheusden, is Inter", weet de Italiaanse krant Gazzetta. "Er staat nog niets op papier, maar het idee om hem terug te halen en hem in de toekomst centraal in de verdediging uit te spelen is er nog altijd. We zullen zien of het ook werkelijkheid wordt."