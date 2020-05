Hoe kan je rugby spelen met 1,5 meter afstand? "Het is een andere sport"

Na een pauze van 3 maanden is de eerste training van de U16 in Leuven rustig. "Het zijn meer conditiespelletjes. Ik denk dat onze jeugd andere dingen plezanter vond tijdens de lockdown dan aan de conditie werken", lacht woordvoerder Wim Labie. "Maar we zien alleen maar blije gezichten op het veld."

"Op dit moment lijkt het niet op rugby", vertelt coach Marie Rutsaert. "Ik ben al blij dat we de bal mogen passen. De regel rond 1,5 meter is een creatieve uitdaging voor een coach. Ik moet de spelers er voortdurend op wijzen want ze zijn het gewoon om bijna voortdurend op elkaar te zitten. Ik heb de training helemaal uitgeschreven en ik heb touwen geknutseld zodat we toch een verdedigende muur kunnen vormen.

Wim Labie: "Er is veel vergaderd en overlegd vooraf. Hoe gaan we dit aanpakken? De tackle zoals je die kent bij rugby, dat kan absoluut niet." Wanneer hopen ze toch weer normaal rugby te kunnen spelen? "We hopen dat de competitie half september kan starten. Er bestaat ook een andere vorm van rugby, "touch rugby". Maar dat spel zit eigenlijk helemaal anders in elkaar. Het is alsof je en nieuwe sport moet aanleren. De beleving is totaal anders. Vriendschappelijke matchen kunnen zo misschien nog wel, maar in wedstrijdverband is het onmogelijk."

Maar zelfs bij "touch rugby" is er fysiek contact. "Er zijn geen tackles, maar de spelers raken elkaar wel aan en dat mag op dit moment ook niet", vertelt de trainer. "Rugby is een pure contactsport en een ploegsport, twee moeilijke elementen. We hopen dat het snel weer normaal kan, maar we zijn realistisch. Rugby zonder contact bestaat niet, zo simpel is het."