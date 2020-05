Belgian Cat Jana Raman verlaat Valencia: "Tijd voor nieuwe uitdaging"

Valencia was het eerste buitenlandse avontuur voor Jana Raman (29). De Belgische basketbalspeelster streek in de zomer van 2018 neer in Spanje. Haar partner Sam Van Rossom speelt al sinds 2013 voor de mannenploeg van Valencia.

"Het seizoen eindigde niet zoals we wilden, maar wat een geweldige ervaring was het", schrijft Raman op Twitter. "Ik hield van elke seconde die ik voor deze wonderbaarlijke club speelde en zal alles missen: mijn teamgenoten, coaches en staf, het geweldige publiek,... Dank voor alles. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging."

Wat die nieuwe uitdaging is, heeft Raman nog niet bekendgemaakt. Volgend jaar staat ze normaal gezien op de Olympische Spelen met de Belgian Cats.