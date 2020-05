Wegen van Dortmund en Mario Götze scheiden na dit seizoen

"Wij zijn overeengekomen dat we de samenwerking na afloop van het seizoen niet verderzetten", zei Zorc aan televisiezender Sky. "De beslissing viel in onderling overleg."



Echt verrassend is het nieuws niet, want Götze was dit seizoen geen titularis bij het team van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard. Hij speelde 20 matchen - vooral als invaller - en maakte daarin 3 doelpunten.

De 27-jarige Duitser voetbalde sinds 2016 voor Dortmund, nadat hij er eerder al de jeugdreeksen doorliep en tot 2013 in de hoofdmatch voetbalde. Tussen 2013 en 2016 was hij aan de slag bij Bayern München.

Götze maakte zich op het WK van 2014 onsterfelijk voor Duitsland door het beslissende doelpunt in de finale tegen Argentië te maken.