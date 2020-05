Straf, straffer, strafst... deelnemer Kamp Waes fietst 1.225 kilometer

"Ik heb zwaar onderschat hoe lang ik erover zou doen. Na 200 kilometer moest ik al enorm klimmen in de Ardennen en dacht ik een eerste keer "fuck!". Na twee dagen weigerde mijn lichaam ook nog voedsel op te nemen en moest ik me voortdurend forceren om te eten. Op het einde lukte dat niet meer."

Dinsdagvoormiddag was hij rond 11u aan de Belgische kust vertrokken voor zijn huzarenstukje. Ongeveer 91 uur later moest hij ridderlijk toegeven dat hij zijn avontuur schromelijk onderschat had. "Ik had een hangmat mee om wat te kunnen slapen onderweg en eten voor 48 uur", vertelt hij ons.

"Naar plaatsen gefietst die veel betekenen voor mij"

Ook de Muur van Hoei lag op het parcours van Mathieu. Uiteindelijk bedwong hij 10.733 hoogtemeters. "Volgens mijn GPS verbrandde ik 22.000 calorieën, maar in werkelijkheid zal dat eerder 30.000 zijn door naverbranding in de recuperatie en de kou onderweg."

"Maar uiteindelijk heb ik gekozen om naar verschillende plaatsen te fietsen die veel betekenen voor mij. Plaatsen en wegen waar ik geweest ben toen ik jonger was zoals Namen en Durbuy. Of ook Bütgenbach, waar we met Kamp Waes zaten en het Lac de la Gileppe waar we in het programma achterwaarts in het water moesten vallen."

Wie naar het parcours van Matthieu kijkt, ziet letterlijk en figuurlijk enkele rare kronkels op de kaart van België. Zijn tocht was eerder emotioneel dan rationeel gedreven. "Mijn eerste plan was om de Belgische grens af te fietsen."

"Dingen gezien die er niet waren, net als in Kamp Waes"

Voor u het in uw hoofd zou halen deze tocht te willen evenaren of overtreffen, deze waarschuwing. Matthieu Bonne is niet aan zijn proefstuk toe. Behalve Kamp Waes deed hij ook mee aan de Marathon des Sables, zwom hij het Kanaal over en beklom hij de Mont Blanc.

"Ik was eigenlijk een beklimming aan het voorbereiden in mei, maar door de coronacrisis kon dat niet. Twee maanden geleden ben ik dan beginnen te fietsen. Of het nu zwemmen, lopen of fietsen is, ik stel mezelf altijd de vraag hoever ik kan gaan."

"De grootste gelijkenis tussen deze fietstocht en Kamp Waes was het slaaptekort. Net als toen werd ik na een tijd zo moe dat ik dingen begon te zien die er niet waren, maar ik dacht dan aan Fly (de kampleider van Kamp Waes), die had verteld dat dat normaal is."

"Ik heb overdag wel af en toe een dutje gedaan, maar ook 4 nachten non-stop gefietst. Dat vind ik het leukste. Er is dan geen verkeer en je hoort de natuur en je ziet dieren die zich overdag niet laten zien. In augustus plan ik opnieuw een uitdaging voor mezelf. Jullie zullen dan wel zien wat."