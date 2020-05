Steaua zorgt met Bölöni voor primeur in Europacup I, held van de finale kent einde in mineur

Straf voor Engeland

Angst, koude, armoede en honger vormen het toneel van het gure leven van de Roemenen in de jaren tachtig. Dictator Nicolae Ceauşescu laat mensen spoorloos verdwijnen in werkkampen, psychiatrische instellingen of politieke gevangenissen. Elke vorm van creativiteit leidt haast tot de dood.

Het Europese seizoen 1985-1986 is er eentje voor de geschiedenis. Door de tragedie in het Heizelstadion worden alle Engelse clubs 5 jaar lang uitgesloten van continentaal voetbal. Landskampioen Everton is door het baldadige gedrag van de buren uit Liverpool het grootste slachtoffer en wordt uit de deelnemerslijst geschrapt.

Speelsheid in dictatuur

Militaire parade voor Nicolae Ceaucescu:

Anderlecht net niet

Zonder Engelse ploegen, maar met Barcelona, Juventus, Bayern München en Porto opent Steaua het nog altijd sterk bezette kampioenenbal met makkelijke overwinningen tegen Vejle uit Denemarken en Honved uit Hongarije.

In de kwartfinales heeft het weinig overschot tegen Kuusysi Lahti uit Finland. In diezelfde ronde schakelt Barcelona titelverdediger Juventus uit en is Anderlecht verrassend te sterk voor het indrukwekkende Bayern München.

Net als in 1982 is Anderlecht 1 ronde verwijderd van de allerbelangrijkste Europese voetbalmatch van het jaar. Enzo Scifo staat in de internationale kijker. Het is de voorbode van wat hij enkele maanden later samen met de Rode Duivels zal presteren op het WK in Mexico.

In de heenmatch in Brussel leggen de Roemenen het spel van Anderlecht lam dat onder nieuwe coach Arie Haan vastberadenheid mist. Maar met een goal voorsprong reist paars-wit vol vertrouwen af naar Boekarest. De voorgaande 14 Europese wedstrijden hebben Vandenbergh, Scifo, Vercauteren en co altijd gescoord. Dit kan niet meer mislopen.

In het Steaua-stadion, voor de helft bevolkt door militairen in uniform, wordt Anderlecht helemaal dolgedraaid en krijgt het een les in modern bewegingsvoetbal. Met een 3-0-nederlaag mag Anderlecht zich gelukkig prijzen dat de averij niet groter is. Steaua verbaast heel Europa door de finale te halen.