Roodhooft: "Cross-seizoen Van der Poel wordt lange voorbereiding op het WK"

Ciclismo Mundial wordt de naam van een nieuwe continentale wegploeg voor vrouwen waar veldrijdsters van verschillende ploegen kunnen aansluiten. Een superploeg met Ceylin del Carmen Alvarado, Sanne Cant, Yara Kastelijn en Annemarie Worst is in de maak.

Een bundeling van de vrouwen uit de veldritploegen Alpecin-Fenix, IKO-Crelan en Team 777 op het eerste zicht, maar niets is uitgesloten vertelde Christoph Roodhooft aan Sporza.

"Als er iemand anders bij het team wil komen, zeggen we daar op voorhand geen neen tegen. Sinds het ontstaan van de cyclocrossteams is het mogelijk dat je in het veld concurrenten bent, en op de weg ploegmaats."

Omdat het wegwielrennen steeds belangrijker wordt als voorbereiding op het veldritseizoen speelt zeker mee dat de broers willen voorkomen dat grote wegteams een concurentieel voordeel krijgen om toptalenten als Ceylin Alvarado een aantrekkelijker programma te bieden.

"We willen de veldrijdsters een alternatief bieden voor grote wegploegen, die geïnteresseerd zijn in de beste veldrijdsters. Of we veldrijdsters zo niet naar het wegwielrennen duwen?"

"Dat zou kunnen, maar bij de mannen is het makkelijker om over te stappen naar de weg dan bij de vrouwen. Het verschil is dat bij de vrouwen het prijzengeld in de cross al hoog is. De inhaalbeweging die nodig is tussen mannen en vrouwen in de wielersport is in het veld al gebeurd."