Pochettino verklaart liefde aan Kevin De Bruyne: "Nummer 1 in de Premier League"

Pochettino was 5 jaar aan de slag bij Tottenham, maar de Argentijn zet geen enkele van zijn ex-spelers in zijn top drie. "Kevin De Bruyne is de nummer 1, dan Sergio Agüero." Over zijn nummer drie moet hij langer nadenken. "Misschien Roberto Firmino. Maar er zijn honderd spelers die ik zou kunnen kiezen. Maar als Kevin De Bruyne de nummer 1 is, dat is bijna oneerlijk."

De kans dat hij De Bruyne binnenkort zal kunnen coachen, is klein. Pochettino wordt gelinkt aan Newcastle United, een club die op het punt staat overgenomen te worden door rijke Saudische investeerders. "Ik ben klaar voor een nieuwe job. Ik woon graag in Londen, maar het mag ook een job buiten Engeland zijn."

"Of ik opensta voor een PL-club buiten de top zes? De top zes wijzigt steeds, dus dat wil weinig zeggen. Vandaag staat Tottenham er bijvoorbeeld niet in, net als Arsenal. Je moet tegenwoordig alle clubs respecteren want ze werken allemaal hard."