Lotto-Soudal gaat koersen in bubbels: "Het zo veilig mogelijk houden"

"Op papier ziet het er momenteel heel goed uit en lijkt het haalbaar, want we hebben zeker genoeg personeel. De renners hebben er zeker oren naar. Maar het blijft uiteraard afwachten of er niets meer verandert aan de huidige wielerkalender."

"Er zijn 3 bubbels en de 3 grote rondes (Giro, Tour en Vuelta) vormen daarbij het uitgangspunt. Zo'n bubbel is eigenlijk een opeenvolging van verschillende koersen op de wielerkalender waarin we dezelfde staf en dezelfde renners de komende maanden samenhouden. De renners moeten ook steeds met dezelfde persoon op de kamer liggen."

"Binnen de ploeg zijn we heel snel beginnen na te denken over hoe we zo veilig mogelijk naar de koers kunnen gaan", zegt ploegdokter De Decker aan Sporza. "Daarom hebben we een soort "bubbelsysteem" gecreëerd voor onze 28 renners."

"Er is al veel overleg met andere teams"

Hoe waterdicht is het systeem? Het lijkt namelijk onvermijdelijk dat renners af en toe van bubbel moeten wisselen om bepaalde koersen te kunnen rijden.



Ploegdokter De Decker: "We zullen zeker flexibel moeten zijn voor de renners. Als iemand een bubbel moet verlaten en een nieuwe moet betreden, zal daar eerst een heel testprotocol aan voorafgaan."



"We moeten ook bekijken wat de testcapaciteit is. Afhankelijk van het land waarin we zijn, zullen we ons ook moeten aanpassen. De lokale autoriteiten hebben altijd het laatste woord."



Het plan van Lotto-Soudal klinkt in elk geval aannemelijk. Is er al over gesproken met andere teams? "Ja, er is momenteel heel veel onderling overleg met de andere ploegdokters en ook met de UCI. De solidariteit is heel groot en het zijn leuke discussies. Dit lijkt mij in elk geval dé manier om zo veilig mogelijk weer te koersen."