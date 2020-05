Dresden mag zondag de groepstrainingen hervatten

Bij Dresden werden net voor de herstart van de Tweede Bundesliga 5 gevallen van corona vastgesteld. Daarop moesten de spelers en technische staf 14 dagen in quarantaine en kon de club als enige uit de eerste en tweede klasse niet aan de heropstart van de competitie deelnemen.

Zondag worden alle spelers herenigd en in een hotel in Dresden samen in quarantiane geplaatst. De spelers zullen elke dag samen trainen om klaar te raken voor de wedstrijd tegen Stuttgart op 31 mei. Voorwaarde is wel dat er bij nieuwe tests geen besmettingen meer worden gevonden.

De rode lantaarn in de tweede klasse in Duitsland zal in totaal drie matchen gemist hebben na de heropstart.